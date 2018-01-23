إحباط تهريب 3.5 طن حشيش داخل 3 حاويات تفاح لبنانى بميناء دمياط





دمياط - عبده عبد البارى

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، برئاسة السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (عمليات)، برئاسة حلمى أبو الحسن، من ضبط 3.5 طن من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182لسنة 1960وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.



وبناء على إخبارية سرية مشتركة رقم ٤٤ لسنة 2018 من الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدانون والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (عمليات) برئاسة حلمى أبو الحسن، بمحاولة إحدى الشركات إدخال 3.5 طن أصناف ممنوعة ضمن مشمول بوليصة رقم BRT0178524P بعدد 3 حاويات بها 4454 طرد بوزن 75.5 طن تفاح منشأ لبنان بيان جمركى رقم 477 لسنة 2018 إعفاءات.



وتم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية للمشمول برئاسة عماد الدانون مدير عام الإدارة العامة لجمارك الوارد بدمياط، مكونة من طارق وهدان مدير إدارة المكافحة عمليات وعلى سلامة مدير إدارة حركة الحاويات، ومحمد عبد العاطى مدير مجمع الإعفاءات ومحمد الشربينى وثروت الدعدع مدير إدارة مناطق الفحص، وياسر البنا رئيس قسم مناطق الفحص وهيثم الأطروش رئيس قسم مكافحة التهريب (عمليات)، وجمال الزكى مدير إدارة الأمن الجمركى، ومحمد الحلو رئيس قسم الاستخبارات ومجدى عبد الوهاب وعلى النشار.



وبكشف الحاوية الأولى رقم CGMU4981535 تبين وجود كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخبأة بمظروف أصفر أسفل ثمار التفاح بكل مظروف 3 طرب حشيش ماركة مزاج الخيروتم وضع حراسة أمنية مشددة على الحاويتين المتبقيتين لحين فحصهما صباح غد، وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وعصام معوض رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.