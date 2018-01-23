إحباط تهريب 111 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالبحيرة

إحباط تهريب 111 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالبحيرةالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:12 ص
حملة أمنية - صورة أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط سيارة نقل محملة بـ111 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا، قبل تهريبها للسوق السوداء بكمين أمنى بالطريق الصحراوى بوادى النطرون.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد القاضى مدير إدارة المرور، يفيد بضبط سيارة نقل جامبو، محملة بـ 111 ألف و670 علبة سجاير مهربة جمركيا على الطريق الصحراوى كيلو 84 اتجاة الإسكندرية.
وكشف مصادر، أن إجمالى المضبوطات يبلغ نحو 3 ملايين جنيه، وتم التحفظ عليها، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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