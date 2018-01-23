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إحالة أوراق مزارع وابنيه للمفتى قتلوا شخصا بسبب خصومة ثأرية بسوهاج

الثلاثاء، 23 يناير 2018 09:28 م
إحالة أوراق مزارع وابنيه للمفتى قتلوا شخصا بسبب خصومة ثأرية بسوهاج اعدام - أرشيفية


سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم، إحالة أوراق المتهم "عبد الفتاح.أ" وابنيه محمود وسيد إلى فضيلة المفتى وحددت  جلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "معتصم.أ.م"، أخذًا بالثأر بدائرة مركز طما بأن أطلقوا  عليه النيران من أسلحة آلية فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أكرم عبد المنعم إبراهيم  وأحمد عبد الغنى البطل، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز طما ، عندما تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بمقتل شخص من عائلة الحدق بدائرة مركز طما بعد إطلاق النيران عليه، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات وجود خصومة ثأرية بين المتهمين من عطيفى  والمجنى عليه من عائلة الحدق ، حيث ترصد المتهمون  للمجنى عليه وأطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية كانت بحوزتهم حتى سقط على الأرض ولقى مصرعه. وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.

 

 


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