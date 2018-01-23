أوقاف أسيوط: بدء الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة المحفظات المتطوعات

أوقاف أسيوط: بدء الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة المحفظات المتطوعاتالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:00 ص
أسيوط ـ محمود عجمى
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تبدأ مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الثلاثاء، عقد الاختبارات الشفوية فى مسابقة "المحفظات المتطوعات".
وقال الشيخ أحمد سيد، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بمديرية أوقاف أسيوط، إنه تقرر عقد الاختبارات الشفوية بمقر مديرية الأوقاف بأسيوط، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وعلى المتقدمين لخوض الاختبارات إحضار بطاقة الرقم القومى.
وأوضح رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بمديرية أوقاف أسيوط، إنه نجح نحو 54 متسابقا من نحو 130 محفظًا ومحفظة متطوعين، للراغبين فى التحفيظ بمكاتب الجمعيات الأهلية المختلفة بالمحافظة، وتم استخراج الكارنيهات اللازمة لعدد 48 من المحفظين والمحفظات الناجحين وجار استخراج بقية الكارنيهات.
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