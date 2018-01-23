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أنور قرقاش : قطر تخاطب جمهورها وتنفق "لإقناعهم"

الثلاثاء، 23 يناير 2018 09:37 م
أنور قرقاش : قطر تخاطب جمهورها وتنفق "لإقناعهم" أنور قرقاش


كتب آسر أحمد
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نشر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الأماراتى، تغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تعليقاً على أزمة قطر وتسخيرها للإعلام القطرى.

وقال قرقاش "الانطباع العام في حديثي مع العديد من الصحفيين والمتابعين الأوروبيين أن الآلة الإعلامية القطرية، وبرغم إنفاقها السخي، إلا أن أزمة الدوحة تبقى ثانوية،   قطر تخاطب جمهورها وتنفق لإقناعهم، العديد من المسئولين الأوروبيين يدرك أن قطر في أزمتها سوق واعدة لكافة أنواع العقود، وأن هواجس الدوحة تشكل فرصة سانحة لشركاتهم وبضائعهم، ومع هذا فإن الصفقات والعقود لم تغيّر من قلة الاهتمام بورطة الدوحة".

 

انور قرقاش
انور قرقاش

 

قرقاش
قرقاش

 


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