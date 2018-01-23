video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن أسيوط يكشف واقعة سرقة مواد بترولية من خط بترول بديروط ويلاحق المتهمين

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:43 م
أمن أسيوط يكشف واقعة سرقة مواد بترولية من خط بترول بديروط ويلاحق المتهمين اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط


أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف غموض وتحديد مرتكبى واقعة سرقة المواد البترولية من خط بترول بدائرة مركز شرطة ديروط.

 

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من رئيس وحدة الأمن بشركة أنابيب البترول بقطعة أرض زراعية بقرية الرياض بدائرة المركز، باكتشافه وجود بقعة بترولية وتركيب ماسورة مثبته بالخط، ويتم سرقة المواد البترولية من خلالها.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط حيث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة خفير سابق بهيئة الآثار 65 سنة هارب ومقيم بدائرة المركز له معلومات جنائية، وآخرين "جارى تحديدهم" وبإعادة تمشيط المنطقة الصحراوية بالقرب من مكان البلاغ تبين وجود حجرة بجوار الأرض الزراعية عثر بداخلها على 6 لفة خرطوم و14 ماسورة و8 محابس و2 بكرة لحام بلاستيك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة وإصابة ابنتها واحتراق منزلهما بأسيوط

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظه اسيوط

امن اسيوط

اخبار الحوادث

حوادث اسيوط



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة