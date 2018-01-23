أمن أسيوط يكشف واقعة سرقة مواد بترولية من خط بترول بديروط ويلاحق المتهمين





أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف غموض وتحديد مرتكبى واقعة سرقة المواد البترولية من خط بترول بدائرة مركز شرطة ديروط.

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من رئيس وحدة الأمن بشركة أنابيب البترول بقطعة أرض زراعية بقرية الرياض بدائرة المركز، باكتشافه وجود بقعة بترولية وتركيب ماسورة مثبته بالخط، ويتم سرقة المواد البترولية من خلالها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط حيث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة خفير سابق بهيئة الآثار 65 سنة هارب ومقيم بدائرة المركز له معلومات جنائية، وآخرين "جارى تحديدهم" وبإعادة تمشيط المنطقة الصحراوية بالقرب من مكان البلاغ تبين وجود حجرة بجوار الأرض الزراعية عثر بداخلها على 6 لفة خرطوم و14 ماسورة و8 محابس و2 بكرة لحام بلاستيك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.