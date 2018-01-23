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الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:07 م
خالد صلاح
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أمريكا تضع بلجيكا وبريطانيا على قائمة الإرهاب العالمى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:42 م
أمريكا تضع بلجيكا وبريطانيا على قائمة الإرهاب العالمى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


واشنطن (رويترز)
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وضعت الولايات المتحدة بلجيكا وبريطانيا، على قائمتها للإرهاب العالمى اليوم الثلاثاء، وهو ما يعنى السماح للحكومة بفرض عقوبات وتجميد أصول وممتلكات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سيدهارثا دهار ترك المملكة المتحدة للانضمام إلى تنظيم داعش فى سوريا حيث حل محل منفذ أحكام الإعدام محمد أموازى المعروف بلقب المسلح جون، ويشتبه فى قيامه بدور منفذ أحكام الإعدام فى تنظيم داعش. 

وأضافت الوزارة أن الرجل الثانى يدعى عبد اللطيف جاينى وهو مواطن بلجيكى من أصل مغربى يعتقد أنه يقاتل فى الشرق الأوسط. 


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