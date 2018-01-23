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الثلاثاء، 23 يناير 2018 04:42 م
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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 23-1-2018 برنت يسجل 69.38 دولار للبرميل

الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:22 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 23-1-2018 برنت يسجل 69.38 دولار للبرميل النفط - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء 23-1-2018، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 69.38 دولار للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.93 دولار للبرميل.

وكانت أسعار خام برنت قد سجلت الاثنين نحو 68.69 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 63.50 دولار للبرميل.

ويأتى ارتفاع الأسعار بدعم من النمو الاقتصادى الجيد واستمرار تخفيضات الإمدادات من جانب مجموعة من الدول المصدرة من بينها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وكان صندوق النقد الدولى عدل يوم الاثنين صعوديا توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى فى عامى 2018 و2019 إلى 3.9 % لكليهما، بزيادة قدرها 0.2 نقطة % عن التحديث السابق فى أكتوبر الماضى.

استقرار أسواق النفط
 

فيما قال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى إن سوق النفط العالمية تستقر مع انخفاض مخزونات الخام، مضيفا أن السوق تمضى فى الاتجاه الصحيح متوقعا أن تواصل مسار الاستقرار حتى نهاية العام.

العراق ثانى أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية. ويهدف اتفاق تقليص المعروض، الذى يشمل بعض المصدرين غير الأعضاء فى أوبك مثل روسيا، إلى دعم أسعار الخام.

توافق بين منتجى النفط
 

 وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم وأكبر منتج فى أوبك يوم الأحد إن هناك توافقا بين منتجى النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالى لخفض الإمدادات فى نهاية هذا العام.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى سلطنة عمان "هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018... لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافقا على الاستمرار".


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