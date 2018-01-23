أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-1-2018.

البورصة توقف التداول على 9 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية للخدمات الطبية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أورنج مصر للاتصالات، القومية للأسمنت، شركة النصر للأعمال المدنية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى مقابل صعد مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 850.269 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 39.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 290 ألف جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 64.9 مليون جنيه، 278 ألف جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 15197 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% عند مستوى 2710 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14938 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 528 نقطة.

وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 59 شركة، ولم تتغير 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 37.80 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%

- المصرية وبولفارا للغزل والنسيج بسعر إغلاق 3.04 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بسعر إغلاق 9.41 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%

- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 13.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.23%

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.40%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات-1 بسعر إغلاق 0.25 جنيه بنسبة تراجع بلغت 43.18%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 16.17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.65%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 4.72 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.90%

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 6.02 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%