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أردوغان يبحث مع بوتين العملية التركية فى عفرين السورية

الثلاثاء، 23 يناير 2018 10:24 م
أردوغان يبحث مع بوتين العملية التركية فى عفرين السورية بوتين وأردوغان


كتب محمد تهامى زكى - وكالات
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أعلن الكرملين الليلة أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفى مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان العملية التركية فى مدينة عفرين شمالى سوريا.
وذكر المكتب الصحفى للكرملين فى بيان، أوردته قناة روسيا اليوم، إنه تمت مناقشة الإعداد النهائى للمؤتمر القادم للحوار الوطنى السورى فى سوتشى . 
وأشار إلى أن الجانبين أعربا عن أملهما فى أن يكون المؤتمر ممثلا بطبيعته وأن يخدم مسألة البحث عن تسوية سياسية طويلة الأمد فى سوريا وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 والاتفاقات التى تم التوصل إليها فى إطار عملية أستانا.
وكان السفير الروسى فى لبنان الكسندر زاسبيكين قد أعرب عن قلق بلاده الشديد جراء العدوان التركى على الأراضى السورية ولا سيما فى عفرين، مشيرا إلى أن الموقف الروسى من التدخل التركى فى عفرين السورية هو التصريح الرسمى بالإعراب عن القلق الشديد.


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