أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 23-1-2018، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى مقابل صعد مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 850.269 مليار جنيه.



البورصة توقف التداول على 9 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية للخدمات الطبية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أورنج مصر للاتصالات، القومية للأسمنت، شركة النصر للأعمال المدنية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية للصناعات الهندسية.



البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى مقابل صعد مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 850.269 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 39.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 290 ألف جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 64.9 مليون جنيه، 278 ألف جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 15197 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% عند مستوى 2710 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14938 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسب



البورصة توقف التداول على 9 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية للخدمات الطبية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أورنج مصر للاتصالات، القومية للأسمنت، شركة النصر للأعمال المدنية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية للصناعات الهندسية.



البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى مقابل صعد مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 850.269 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 39.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 290 ألف جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 64.9 مليون جنيه، 278 ألف جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 15197 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% عند مستوى 2710 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14938 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 528 نقطة.

وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 59 شركة، ولم تتغير 39 شركة.



"راية القابضة" ترفع رأس مالها ب 125 مليون جنيه

أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 504.6 مليون جنيه إلى 630.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 125.96 مليون جنيه

موزعة على عدد 25.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد مموله من الأرباح المرحلة بعد توزيع أرباح عام 2016 و الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 31/12/2016.

وأضافت البورصة المصرية، أن المستدات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها و عرضها على لجنة القيد.