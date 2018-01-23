أحمد هيكل: اقتصاد مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا وعرض الفرص أمام العالم فى سويسرا





كتب - أحمد يعقوب

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر يضع أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اقتصاد مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا من حيث مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أن تطورات أوضاع الاقتصاد المصرى سوف تكون محل مناقشات ولقاءات سوف يعقدها مع نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين الدوليين فى اجتماعات منتدى "دافوس" فى سويسرا والتى تعقد حاليًا بحضوره.

وأضاف أحمد هيكل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، خلال تواجده حاليًا فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بسويسرا، إن اهتمام وتركيز مجتمع المستثمرين العالمى بدأ فى الاتجاه مرة أخرى إلى الفرص الاستثمارية التى تتيحها الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول الإتحاد الأوروبى وجنوب شرق آسيا بشكل أقل، خاصة فيما يتعلق بأسواق المال بتلك الدول، فيما يعد تحولًا فى الاهتمام بدول الأسواق الناشئة حول العالم والذى كان ملحوظًا فى السنوات السابقة.

وانطلقت اليوم رسميًا فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس، بشرق سويسرا، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، خلال الفترة من 23 – 26 يناير 2018.

ويحضر المنتدى الذى يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.