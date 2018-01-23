أبو العزم: نسعى لميكنة مجلس الدولة بالكامل.. وحينها سأكون راضيا عن نفسى





كتب محسن البديوى

قال رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، إنه يسعى لميكنة مجلس الدولة بالكامل، مضيفًا :"كان هذا الأمر من أهم أولوياتى، ولو انجزت ذلك فقط فى مجلس الدولة سأكون راضيًا عن نفسى".

وفى سياق آخر، قال "أبو العزم" فى تصريحات تلفزيونية، إنه عقب حلفه لليمين حرص على زيارة المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مستطردًا : "نتعامل بأخلاق الفرسان وطعن المستشار الدكرورى على عدم تعينه لرئاسة المجلس حقه القانونى".

وتابع أبو العزم أن المجلس وقع بروتوكولا مع جامعة باريس، ووافقنا على تبادل الفكر والآراء مع مفوضية مجلس أوروبا.