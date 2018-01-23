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أبو العزم: نسعى لميكنة مجلس الدولة بالكامل.. وحينها سأكون راضيا عن نفسى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 10:44 م
أبو العزم: نسعى لميكنة مجلس الدولة بالكامل.. وحينها سأكون راضيا عن نفسى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم


كتب محسن البديوى
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قال رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، إنه يسعى لميكنة مجلس الدولة بالكامل، مضيفًا :"كان هذا الأمر من أهم أولوياتى، ولو انجزت ذلك فقط فى مجلس الدولة سأكون راضيًا عن نفسى".

وفى سياق آخر، قال "أبو العزم" فى تصريحات تلفزيونية، إنه عقب حلفه لليمين حرص على زيارة المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مستطردًا : "نتعامل بأخلاق الفرسان وطعن المستشار الدكرورى على عدم تعينه لرئاسة المجلس حقه القانونى".

وتابع أبو العزم أن المجلس وقع  بروتوكولا مع جامعة باريس، ووافقنا على تبادل الفكر والآراء مع مفوضية مجلس أوروبا.

 


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المستشار أحمد أبوالعزم

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بهاء الدين عبد الخالق

تنفيذ الاحكام التى اصدرها المجلس

معالى المستشار الجليل رئيس المجلس الموقر لدى حكم واجب النفاذ قداودعته الامانه العامه منذ شهر ديسمبر 2016 ولم ينفذ حتى الان وسيادتكم اعلنتم ان جميع الاحكام قد نفذت استحلفك بالله ان تنفذ الاحكام 

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