60 مليون جنيه لتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية





الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه بسبب ضعف مياه الشرب وانقطاعها، ونظرًا للتوسعات السكنية الجديدة ببعض الأماكن بالإسماعيلية التي تحتاج إلى تدعيم الشبكات، تم إدراج خطة مد وتــدعيم شبكات مياه الشرب بقيمة 60 مليون جنيه على 5 سنوات، و10 ملايين جنيه مدرج مقترح خـــطة 2018 / 2019، ويوجد بشركة المياه 10 سيارات مياه سعة السيارة 10 أمتار مكعبة لتغطية الأماكن التى تعانى من عدم وجود مياه شرب أو انقطاع مياه الشرب بسبب أعطال فى المحطات والشبكات.

وأكد محافظ الإسماعيلية فى بيان له اليوم، ضرورة سرعة إنهاء مشاكل طفح الصرف الصحى بالأحياء الثلاثة بالإسماعيلية، وجارٍ الآن عملية إحـلال وتجديد جزئى ببعض الخطوط المتهالكة الضرورية بحى ثانٍ وتم اقتراح احلال وتجديد جزئى خطة 2018 / 2019 لشبكات الإسماعيلية، وعن منطقة حي السلام وشارع الدقهلية والشوارع المجاورة، تم إنشاء محطة رفع بمحطة ميدان بورسعيد الملغية، ودعم خط طرد من محطة الرفع لمحطة رفع أبو عطوة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إحلال لغرف التفتيش بالمستقبل المتهالكة وتركيب أغطية للغرف الصالحة، وحمايتها واستكمال الوصلات من غرف التفتيش حتى الخط العمومي، ويتم تطهير الطفح بسيارات الكسح، وتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقنطرة شرق، حيث تم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية والهيئة العربية للتصنيع لاستكمال محطة المعالجة الثلاثية، وجارٍ إحلال وتجديد محطتي (1-3)، إنشاء شبكات خطوط مياه الشرب بالقصاصين بمناطق (العوايصة – المنشية – المحسمة – أم عزام) بطول حوالى 6000 متر طولى قطر4 بوصة، وعمل بوستر بمنشية مبارك وذلك بالمجهودات الذاتية عن طريق مشاركة المجتمع المدني وإحلال وتجديد جزئى لشبكات القصاصين بطول 3000 متر طولى، والموافقة على إنشاء 3 محطات تصرف المحطة 5000 متر مكعب بمجمع القصاصين وبمحطة المحسمة، عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب، وإنشاء خطوط مياه بالقنطرة غرب بمناطق (أبو خليفة – البياضية – معاذ ابن جبل)، لربط جزئى أبو خليفة من محطة ك 19، وإحلال وتجديد شبكات البياضية ومعاذ بن جبل، وجارٍ الانتهاء من إنشاء محطة u f تصرف 3000 متر مكعب بالبعالوة التل الكبير، وعمل خزان ورافع بوادي الملاك وجارٍ الربط والتجارب .

وأضاف المحافظ، أنه تم عمل إحلال وتجديد جزئى لشبكات سرابيوم وفايد وعمل محابس غسيل بالمنطقة، وجارٍ الانتهاء من إنشاء محطة u f تصرف 3000 متر مكعب، كما تم إحلال وتجديد جزئى بشبكات المنايف بأبوصوير والمطاعية والسماكين والعالى، وتوسعات محطة عين غصين الكبرى من 100 لتر فى الثانية، إلى 400 لترفى الثانية بأبو بلح، وقرية الضبعية وعين غصين الغربية، وكوبري سيناء، ويتم تغذية منطقة كيلو 7 بقرية الفردان عن طريق عمل مناوبات بين محطة ك 11 .