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خلال 10 أشهر..

5 دول تستورد المنتجات المصرية بـ7.7 مليار دولار.. أهمها إيطاليا والإمارات

الإثنين، 22 يناير 2018 01:00 ص
5 دول تستورد المنتجات المصرية بـ7.7 مليار دولار.. أهمها إيطاليا والإمارات جهاز الإحصاء- أرشيفية


كتبت- هبة حسام
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بلغ إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال أول 10 أشهر من العام المنتهى، نحو 21.1 مليار دولار، وتمثلت أهم الدول المستوردة للمنتجات المصرية فى 5 دول هى "الإمارات، إيطاليا، المملكة المتحدة، تركيا، السعودية"، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أحدث نشراته حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017.

وبحسب النشرة الإحصائية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة لها، بلغ إجمالى صادرات مصر للدول الخمس المذكورة عالياً، ما تتجاوز قيمته 7.7 مليار دولار، وجاءت الإمارات فى المركز الأول من بين الخمس دول كأكثر الدول المستوردة للمنتجات المصرية، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها خلال الفترة المشار إليها من العام الماضى نحو 2.3 مليار دولار.

 

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جانب من بيانات جهاز الإحصاء

 

جاءت قيمة صادرات مصر لأهم دول العالم "الـ5 دول" والسلع المصدرة إليها، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء،،،
 

كالتالى:
 

أولا: الإمارات العربية المتحدة
 

بلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017 نحو 2.3 مليار دولار، تمثلت أهم السلع المصدرة إليها فى:

 

- ذهب خام بقيمة 1.2 مليار دولار.

- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة بقيمة 136.7 مليون دولار.

- بصل بقيمة 13.5 مليون دولار.

- موصلات كهربائية بقيمة 13.7 مليون دولار.

- كابلات بقيمة 19.9 مليون دولار.

 

ثانيا: إيطاليا
 

بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017 نحو 1.8 مليار دولار، تمثلت أهم السلع المصدرة إليها فى :

 

- بترول خام بقيمة 319.2 مليون دولار.

- بروبان مسيل بقيمة 112.1 مليون دولار.

- وقود نفاثات بقيمة 177.9 مليون دولار.

- بنزين بقيمة 13.6 مليون دولار.

- ألومنيوم خام بقيمة 91.9 مليون دولار.

 

ثالثا: المملكة المتحدة
 

بلغت قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017 نحو 902.7 مليون دولار، تمثلت أهم السلع المصدرة إليها فى :

 

- بترول خام بقيمة 181.1 مليون دولار.

- كيروسين بقيمة 28.9 مليون دولار.

- كابلات كهربائية بقيمة 91.5 مليون دولار.

- محاليل مائية بقيمة 37.7 مليون دولار.

- مجموعات اسلاك لوسائل النقل بقيمة 69.8 مليون دولار.

 

رابعا: تركيا
 

بلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017 نحو 1.5 مليار دولار، تمثلت أهم السلع المصدرة إليها فى :

 

- محاليل مائية بقيمة 256.1 مليون دولار.

- بوبيلين بقيمة 170.9 مليون دولار.

- قطن بقيمة 67.2 مليون دولار.

- كحول ميثانول بقيمة 77.1 مليون دولار.

- منتجات مسطحة من حديد بقيمة 19.5 مليون دولار.

 

خامسا: السعودية
 

بلغت قيمة الصادرات المصرية للسعودية خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017 نحو 1.2 مليار دولار، تمثلت أهم السلع المصدرة إليها فى :

 

- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة بقيمة 75.1 مليون دولار.

- بصل بقيمة 71.8 مليون دولار.

- رومان بقيمة 13.4 مليون دولار.

- أجبان معالجة بقيمة 34.4 مليون دولار.

- أجهزة طبخ ومسخنات للأطباق بقيمة 30.7 مليون دولار.

 

ومن الجدير بالذكر أن صادرات مصر للدول الخمس المذكورة عالياً شكلت نحو 37% من إجمالى الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير– أكتوبر 2017، ويوضح الرسم البيانى التالى التوزيع النسبى لصادرات مصر لأكبر 5 دول.

 

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صادر عن جهاز الإحصاء

 

 

 

  


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