4 بعثات ترويجية للصناعات الكيماوية ومواد البناء فى 4 دول مختلفة





كتب – إسلام سعيد

تستعد المجالس التصديرية بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات لتنظيم 4 بعثات ترويجية خلال الفترة القادمة لدول الكويت والعراق والسنغال وغانا، للترويج للصادرات المصرية فى الخارج.

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن بعثة ترويجية، يتم الإعداد لها حاليا بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات، وكلًا من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ومجلس مواد البناء والصناعات الهندسية للسنغال وغانا نهاية الشهر المقبل.

وأعلن فى بيان له، التنسيق ما بين اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لزيارة للكويت منتصف فبراير ، وأخرى نهاية الجارى إلى العراق برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لبحث آفاق ومجالات التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها فى السوقين العراقى والكويتى ، وللاستفادة من الخطط الاستثمارية والمشروعات الضخمة التى يتم التخطيط لها فى العديد من القطاعات فى هذة الدول .

وأوضح أبو المكارم، أن هذا ياتى فى إطار الخطة التنسيقية للمجالس التصديرية مع هيئة تنمية الصادرات للوصول بالصادرات المصرية لنحو 40 مليار دولار بحلول 2020 وخلق جيل جديد من المصدريين عن طريق دعم وتشجيع المشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية على حد سواء

وأشار إلى أن عام 2017 شهد دخول نحو 200 مصدر جديد للبلاستيك، لافتا إلى نمو حجم صادرات منتجات البلاستيك خلال العام الماضى بنسبة 28٪ لتسجل نحو 1.5 مليون دولار وأنه من المخطط تحقيق طفرة اخرى خلال العام الجارى ، حيث يستهدف المجلس تحقيق 20٪ نموا بصادرات اللدائن والبلاستيك، ومن المقرر أن يتلقى تقريرا عن نتائج المشاركة فى معرض بلاستيكس الذى اختتم أعمالة امس وأقيمت دورتة الاولى بالتوازى مع معرض ايجى بلاست فى قاعة مؤتمرات مصر على مساحة 15 الف متر وبمشاركة نحو 76 شركة مصرية و100 شركة اجنبية من أكثر من 14 دولة.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أنه لأول مرة لا يدعم المشترين الدوليين الذين وفدوا خصيصا لزيارة المعرض من قبل صندوق تنمية الصادرات، مشيرا الى أن مشتريين فى المانيا وإنجلترا للمرة الأولى أبرموا تعاقدات على هامش المعرض، لافتا إلى مخاطبة جمعيات البلاستيك فى أكثر من 48 دولة لدعوة أعضائها من التجار والمنتجين والمشتريين لزيارة المعرض الذى شهد لاول مرة ارتياحا من قبل العارضين والمشتريين.

وقدر "أبو المكارم" عدد زاور المعرض خلال فترة انعقادة بنحو 30 الف زائر، وهو رقم كبير لاسيما أنه من المعارض المتخصصة، مؤكدًا التركيز خلال الفترة القادمة على خلق شريحة جديدة من المصدريين ولهذا فان المجلس يدعم مشاركة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المعارض لتشجيعهم على الدخول فى منظومة المعارض الدولية لأول مرة وعرض منتجاتهم بغرض التصدير وفتح الأسواق الدولية لهم.