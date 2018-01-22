15فبراير.. أولى جلسات محاكمة ضابط وأمين شرطة متهمين بقضية أحداث المقطم

15فبراير.. أولى جلسات محاكمة ضابط وأمين شرطة متهمين بقضية أحداث المقطمالإثنين، 22 يناير 2018 01:35 م
قسم شرطة المقطم-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 فبراير لمحاكمة الضابط والأمين المتهمين فى قضية أحداث المقطم.
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد قررت إحالة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.
جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.
كما تلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول الواقعة، واستمعت لأقوال 2 من أصدقاء عفروتو وشهود الواقعة بالقسم ورئيس مباحث قسم المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، والتى أكدت واقعة التعدى على المجنى عليه.
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