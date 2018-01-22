12 سلعة غذائية تحقق مصر بها اكتفاء ذاتى بنسبة 100% .. تعرف عليها





كتبت- هبة حسام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير حديث له، أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى فى 12 سلعة زراعية وغذائية خلال عام 2016، حيث أوضح الجهاز فى تقريره الصادر كنشرة سنوية حول الكميات المنتجة والمستهلكة من السلع الزراعية لعام 2016 "أحدث النشرات السنوية حول هذا الإطار"، تحقيق الدولة لنسبة اكتفاء ذاتى فى عدد من السلع بنسبة 100%، وفى سلع أخرى تجاوزت 100%.

ووفقاً للتقرير الإحصائى الصادر خلال شهر يناير الجارى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخته الكاملة، تمثلت السلع الزراعية والغذائية الـ12 التى حققت مصر بها اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 فى "قصب السكر، بنجر السكر، بذرة القطن، الفول السودانى، البصل، الثوم، الخضروات، البطاطس، الموالح، اللبن الخام، البيض، عسل النحل"، وجاءت نسبة الاكتفاء الذاتى فى كل سلعة من هذه السلع بحسب جهاز الإحصاء كالتالى:

1- قصب السكر، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 100.1%.

2- بنجر السكر، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 100%.

3- بذرة القطن، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 100%.

4- الفول السودانى، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 143.8%.

5- البصل، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 121.8%.

6- الثوم، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 105.8%.

7- الخضروات، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 103.4%.

8- البطاطس، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 105.4%.

9- الموالح، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 149.9%.

10- اللبن الخام، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 100%.

11- البيض، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 100.2%.

12- عسل النحل، حققت الدولة به اكتفاء ذاتى خلال عام 2016 بنسبة 166.7%.

وفى المقابل حققت الدولة نسب ضئيلة من الاكتفاء الذاتى فى عدد من السلع الزراعية، تمثل أبرزها فى العدس والذى لم تحقق الدولة اكتفاء ذاتى به خلال عام 2016 غير بنسبة 2.1% فقط، وفول الصويا بنسبة 5.4%.

ويوضح الجدول التالى الكميات المنتجة والمستهلكة ونسبة الاكتفاء الذاتى فى عدد من السلع الزراعية والغذائية، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء.