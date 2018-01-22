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10 مارس.. أولى جلسات محاكمة 17 من الألتراس فى التجمهر أمام النادى الأهلى

الإثنين، 22 يناير 2018 01:35 م
10 مارس.. أولى جلسات محاكمة 17 من الألتراس فى التجمهر أمام النادى الأهلى ألتراس أهلاوى - أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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حددت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار أحمد مكى والمستشار سمير حسن المحامى العام للنايابات الكلية جلسة 10 مارس لنظر أولى جلسات محاكمة 17 عضو برابطة "ألتراس أهلاوى"، فى واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادى الأهلى أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بقصر النيل.

 

كانت النيابة قد أحالت 17 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوى" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، فى واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادى الأهلى.

 

وشملت الاتهامات التى بسببها أُحيل المتهمون لمحكمة جنح الطوارئ "استعراض القوة، التجمهر، سرقة للاسلكى ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء".

 

يذكر أن رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى الأهلى بفرع الجزيرة لحضور مباراة لفريق الـ"هاند بول"، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4346 لسنة 2017 جنح قصر النيل.


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