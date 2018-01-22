وفد كورى جنوبى يطالب بمشاركة مصر بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية





كتب ــ عبد اللطيف صبح - تصوير ـ حازم عبد الصمد

طالب النائب "باك جاى هيون" رئيس اللجنة الخاصة بالموازنة والحسابات التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (الهيئة التشريعية لجمهورية كوريا) بمشاركة مصر فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى كوريا الجنوبية.

وفى المقابل أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصرى، أنه سيتواصل مع وزير الشباب والرياضة لدراسة الأمر، لافتا إلى أن الجانب المصرى يسعى دائما للتعاون المثمر بين البلدين وأن تكون هناك منفعة وشراكة دائمة.

جاء ذلك خلال استقبال عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى، اليوم الاثنين، وفدا رفيع المستوى برئاسة النائب "باك جاى هيون" رئيس اللجنة الخاصة بالموازنة والحسابات التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (الهيئة التشريعية لجمهورية كوريا).