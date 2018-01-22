وفاة سائح ألمانى إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مركب سياحى فى الأقصر

وفاة سائح ألمانى إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مركب سياحى فى الأقصرالإثنين، 22 يناير 2018 02:02 م
اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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توفى سائح ألمانى الجنسية على خلفية إصابته بأزمة قلبية، خلال تواجده داخل أحد الفنادق العائمة التى تقوم برحلات سياحية بين محافظتى الأقصر وأسوان، وتم نقل جثته لمستشفى الأقصر الدولى، لحين تسليمها للسفارة تمهيدًا لدفنه.
وبدأت التفاصيل بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا من رجال شرطة السياحة والآثار يفيد بوفاة سائح ألمانى الجنسية يبلغ 74 سنة، داخل الفندق العائم "ليدى ميرى"، وذلك لإصابته بأزمة قلبية وفارق عى إثرها الحياة فى الحال، فأمر بنقل الجثة لمستشفى الأقصر الدولى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار السفارة الألمانية لإحضار مندوب لتسليم الجثة، وتحرر محضر بالواقعة.
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