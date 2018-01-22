وزير الصناعة: مصلحة الكفاية الإنتاجية تستهدف تخريج 12 ألف طالب بـ18 محافظة

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على حرص الوزارة على تطوير أنظمة التدريب الفنى والمهنى المطبقة فى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى لتضييق الفجوة بين مهارات الخريجين والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تطوير الورش والمناهج لتتواكب مع المواصفات العالمية المطبقة فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لإعداد كوادر مؤهلة لإدارة المراكز وتوفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة للتعليم والتدريب .

وقال قابيل، إن مصلحة الكفاية الإنتاجية تستهدف تخريج 12 ألف طالب تلمذة صناعية نظام 3 سنوات فى 18 محافظة و80 طالب دبلوم فنى فوق المتوسط وقبول 13 ألف طالب حاصلين على الإعدادية العامة وتدريب 1500 متدرب فى المجالات الصناعية والإدارية والمالية فضلًا عن تجديد المرافق التدريبية وإحلال وتجديد الآلات والمعدات المستخدمة فى مراكز التدريب.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مستهدفات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى خلال العام الجارى ومؤشرات أداء المصلحة خلال عام 2017.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن العام الحالى سيشهد تطورات كبيرة فى مجال التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتنمية وتطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى من خلال تعزيز التعاون مع البنك المركزى والبنوك والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات متكاملة لإنشاء مراكز تدريب متميزة جديدة لخدمة المناطق الصناعية المزمع إنشاءها خلال الفترة المقبلة.

وأشار قابيل، إلى أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى ستقوم أيضًا خلال العام الجارى بإنشاء مركز تكنولوجى متميز فى مجال الكهرباء الميكاترومكس ونظم المعلومات بالمنصورة، إلى جانب تحديث وتطوير مركز التدريب المهنى بقنا فى مجال التعدين والاستكشافات وحفر الآبار بالتعاون مع احدى الشركات الصينية الرائدة فى هذا المجال فضلا عن انشاء مركز تدريبى بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم وإدخال مناهج الطاقة الشمسية والمتجددة بمركز تدريب مهنى اسوان تجهيزًا لمشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة فى هذه المنطقة .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الغمازى، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أن المصلحة قامت بتنفيذ خطط التدريب العملى والنظرى للعام التدريبى 2016/2017 للصفوف الثلاثة، حيث تم تخريج 9036 طالب حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية فى 47 مهنة وتخصص، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ برامج ودورات تدريبية للأفراد والشركات وكذلك العاملين بالمصلحة بلغت 167 برنامج ودورة تدريبية لعدد 1117 متدربا استفاد منها 93 شركة و45 فردا.

وأضاف الغمازى، إلى أنه تم خلال العام الماضى افتتاح مركز التدريب المهنى لصيانة السيارات بإمبابة بعد تطويره بالشراكة مع مؤسسة غبور للتنمية المجتمعية لتأهيل الطالب للحصول على شهادة دبلوم التلمذة الصناعية بالإضافة إلى شهادة إتمام الدراسة والتدريب المعتمدة من مدرسة ساكسونى الدولية، إلى جانب افتتاح مجمع مراكز التدريب المهنى بالسويس بعد تجديده وتحديثه، فضلًا عن افتتاح 10 محطات تدريبية جديدة بمحافظتى الجيزة والغربية فى مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة استوعبت عدد 500 طالب لتوفير العمالة الماهرة فى هذا المجال.

وأوضح رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أنه تم التعاقد والبدء فى تأهيل 4 مراكز تدريب مهنى بمنطقة غرب الإسكندرية ومركز بمنطقة الوجه البحرى وذلك فى اطار منحة البنك الاسلامى لمشروع التدريب من أجل التشغيل، لافتًا إلى أنه تم من خلال مشروع TVET2 التعاقد على تأهيل 9 مراكز تدريب مهنى تأهيل شامل وجزئى تتضمن مركز الآلات الدقيقة بدار السلام ومركز تدريب زهراء حلوان ومركز طره الاسمنت مشترك المظلات ومعادن وتبريد شبرا ومركز التكنولوجيا المتميز ومجمع كفر الزيات، ومركز الحوامدية ومركز معادن أسيوط.

وأضاف الغمازى، أنه تم إعداد منظومة الجودة لمدارس التعليم الفنى والتدريب المهنى وتنفيذ 44 برنامجًا لـ187 متدربًا من 47 شركة.