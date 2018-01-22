وزير الصحة يكافئ العاملين بإسعاف بنى سويف بـ"شهر مرتب" لتميزهم فى العمل

بنى سويف :هانى فتحى

قرر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة صرف مكافأة شهرا للعاملين بمرفق إسعاف محافظة بنى سويف، لتميزهم فى العمل وسرعة استجابتهم لبلاغات الحوادث والتعامل معها.

وأكد الدكتور أبو الخير ذكى، مدير عام إقليم شمال الصعيد بهيئة الإسعاف لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصحة أثنى على مجهود رجال الإسعاف بمرفق إسعاف بنى سويف خلال زيارته للمحافظة لزيارة مستشفى بنى سويف العام، مشيراً إلى أن الوزير وافق على شهر مكافأة للعاملين بالمستشفى العام والعاملين بمرفق إسعاف بنى سويف.