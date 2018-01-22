وزير الصحة يكافئ العاملين بإسعاف بنى سويف بـ"شهر مرتب" لتميزهم فى العمل

وزير الصحة يكافئ العاملين بإسعاف بنى سويف بـ"شهر مرتب" لتميزهم فى العملالإثنين، 22 يناير 2018 01:00 ص
أحمد عماد الدين وزير الصحة
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
قرر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة صرف مكافأة شهرا للعاملين بمرفق إسعاف محافظة بنى سويف، لتميزهم فى العمل وسرعة استجابتهم لبلاغات الحوادث والتعامل معها.
وأكد الدكتور أبو الخير ذكى، مدير عام إقليم شمال الصعيد بهيئة الإسعاف لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصحة أثنى على مجهود رجال الإسعاف بمرفق إسعاف بنى سويف خلال زيارته للمحافظة لزيارة مستشفى بنى سويف العام، مشيراً إلى أن الوزير وافق على شهر مكافأة للعاملين بالمستشفى العام والعاملين بمرفق إسعاف بنى سويف.
إضافة تعليق
الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة
ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة