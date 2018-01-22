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الإثنين، 22 يناير 2018 02:36 م
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وزير التعليم العالى يشهد الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمى للتعليم بلندن

الإثنين، 22 يناير 2018 01:50 م
وزير التعليم العالى يشهد الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمى للتعليم بلندن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


وائل ربيعى
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شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات  الجلسة الرئيسية الأولى للمنتدى العالمى للتعليم الذى يقام فى الفترة من 21 حتى 26 يناير الجارى بلندن، والتى عقدت تحت عنوان "التعلم لتحقيق التقدم وتعزيز التغيير" حيث تم مناقشة كيفية الإسراع في تطوير التعليم، وإكساب خريجي الجامعات مهارات العمل والحياة الأساسية التي تمكنهم من التنافس بقوة في سوق العمل، والحصول علي فرص عمل مميزة وتحقيق النجاحات في حياتهم المهنية، كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير حول التنمية في العالم.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في هذا المنتدى بوفد رفيع المستوى يضم كل من  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ود. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان المصري  ود. حسين عيسى رئيس لجنة المالية والتخطيط بالبرلمان ود. يوهانسن عيد رئيسة هيئة جودة التعليم ود. هاني أباظة نائب رئيس لجنة التعليم بالبرلمان.

 


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