وزيرة الهجرة: جولة للمصريين فى السعودية قبل بدء انتخابات الرئاسة (صور)





كتب محمود راغب _ تصوير أشرف فوزى

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن جولتها المقبلة قبيل الانتخابات الرئاسية ستكون للمملكة العربية السعودية.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، إلى أن هناك ما يقرب من 2 مليون مصرى فى المملكة العربية السعودية، وأنها ستلتقى الجالية خلال زيارتها المرتقبة للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم ومطالبهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن وعى المصريين فى الخارج زاد بعد 2014، والمصرى فى الخارج بدأ يشعر بالمسؤولية.















































































