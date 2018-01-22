وزيرة الهجرة: جولة للمصريين فى السعودية قبل بدء انتخابات الرئاسة (صور)الإثنين، 22 يناير 2018 01:06 م
كتب محمود راغب _ تصوير أشرف فوزى
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن جولتها المقبلة قبيل الانتخابات الرئاسية ستكون للمملكة العربية السعودية.
وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، إلى أن هناك ما يقرب من 2 مليون مصرى فى المملكة العربية السعودية، وأنها ستلتقى الجالية خلال زيارتها المرتقبة للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم ومطالبهم.
وأكدت وزيرة الهجرة أن وعى المصريين فى الخارج زاد بعد 2014، والمصرى فى الخارج بدأ يشعر بالمسؤولية.
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بواسطة:
هانى اسماعيل
اهلًا وسهلا ....لكن
سيدتى الفاضلة اهلًا وسهلا بك فى السعودية بلدنا الثانى ونطالبك بأن تأتى ومعك حلول لمشكلاتنا واولها إعفاءها من الجمارك فى حالة نزولنا النهائي على سياراتنا ومنقولاتنا وأن يلغى شرط المالك الاول وشرط سنة الصنع رحمة بكل من اشترى سيارة بالتقسيط سيدتى تأخرت كثيرا فى حل هذه المشكلة فنحن الأغلبية لا نملك مقومات الاستثمار ليعمل لنا شباك واحد ولكنا ممكن نموت هنا من الحسرة فنستفيد من جهدك لنقل الجثامين إندفن فى مصر اذا ما تقدرى على حل مشكلاتنا فلا داعى لحضورك فنحن نعلم كيف ندلى بأصواتنا وشكرا لك