وزيرة الهجرة تطالب المصريين بالخارج مراجعة بياناتهم بقاعدة الناخبين





كتب محمود راغب _ تصوير أشرف فوزى

طالبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بضرورة الدخول علي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والمتمثل فى (www.elections.eg)، الذى يتيح لهم مراجعة بياناتهم ومعرفة إذا كان اسمع مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أم لا.

وأوضحت الوزيرة أن لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه ‏انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب، بشرط أن يكون اسمه ‏مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه، شريطة أن يكون حاملا ‏إثبات شخصية، ولا يعتد فى هذا بغير بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر الثابت به الرقم ‏القومي ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، والبطاقة المنتهية مدتها لا تنفى صفة المواطنة ‏عن حاملها وتعاون فى الوصول إلى بيانات حاملها بقاعدة بيانات الناخبين.‏

ولفتت مكرم إلى أن التصويت سيكون بمقر القنصلية، أو البعثة المصرية، أو أى من المقار التى ‏يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية، مضيفة ‏أنه سيشرف على الانتخابات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى، ويعاونهم أمين أو أكثر من ‏العاملين بوزارة الخارجية‎.‎

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن التصويت للمصريين بالخارج هي أيام 16 و17 و18 مارس ‏المقبل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى ‏فيها الاقتراع، تتخللها ساعة راحة، وإذا وجد فى جمعية الانتخاب ناخبون تستمر العملية حتى ‏الانتهاء من إبداء الرأى، كما تجرى جولة الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 19 و20 و21 ‏أبريل المقبل‎.‎

وأكدت مكرم فى حديثها أنه تم انهاء الانتخابات بالبريد والانترنت، لأنه تم رصد كم هائل من المغالطات والتصويتات الباطلة باستخدام هاتين الوسيلتين، مشيرة إلى أن الاقتراع الإلكترونى لايستخدمه سوى دولة واحده فى العالم أجمع، وهى استونيا.