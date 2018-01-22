وزراء خارجية ودفاع اليابان وفرنسا يجتمعون بطوكيو لبحث القضايا الأمنية

وزراء خارجية ودفاع اليابان وفرنسا يجتمعون بطوكيو لبحث القضايا الأمنيةالإثنين، 22 يناير 2018 04:25 م
وزير الدفاع اليابانى
طوكيو (أ ش أ)
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يجتمع وزراء خارجية ودفاع اليابان وفرنسا فى العاصمة "طوكيو" يوم الجمعة المقبل، لبحث القضايا الأمنية المشتركة.
وذكرت صحيفة "نيكاى" اليابانية -على موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين، أن قضية كوريا الشمالية ستكون أيضًا على جدول أعمال وزراء خارجية ودفاع البلدين، كما سيناقش الوزراء ترتيب أول زيارة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى اليابان.
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