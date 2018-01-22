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الإثنين، 22 يناير 2018 08:04 م
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وزراء خارجية ودفاع اليابان وفرنسا يجتمعون بطوكيو لبحث القضايا الأمنية

الإثنين، 22 يناير 2018 04:25 م
وزراء خارجية ودفاع اليابان وفرنسا يجتمعون بطوكيو لبحث القضايا الأمنية وزير الدفاع اليابانى


طوكيو (أ ش أ)
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يجتمع وزراء خارجية ودفاع اليابان وفرنسا فى العاصمة "طوكيو" يوم الجمعة المقبل، لبحث القضايا الأمنية المشتركة.

وذكرت صحيفة "نيكاى" اليابانية -على موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين، أن قضية كوريا الشمالية ستكون أيضًا على جدول أعمال وزراء خارجية ودفاع البلدين، كما سيناقش الوزراء ترتيب أول زيارة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى اليابان. 


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