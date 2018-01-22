وزراء خارجية ودفاع اليابان وفرنسا يجتمعون بطوكيو لبحث القضايا الأمنية





طوكيو (أ ش أ)

يجتمع وزراء خارجية ودفاع اليابان وفرنسا فى العاصمة "طوكيو" يوم الجمعة المقبل، لبحث القضايا الأمنية المشتركة.

وذكرت صحيفة "نيكاى" اليابانية -على موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين، أن قضية كوريا الشمالية ستكون أيضًا على جدول أعمال وزراء خارجية ودفاع البلدين، كما سيناقش الوزراء ترتيب أول زيارة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى اليابان.