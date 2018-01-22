هيئة التدريب الإلزامى للأطباء: 50 طبيبا يتقدمون بأوراقهم لـ "البورد المصرى"

أعلنت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مساء اليوم، تقديم 50 طبيب أوراقهم للالتحاق بالدراسة فى البورد المصرى، خلال اليوم الأول من فتح باب التقديم أمس، بمقر الهيئة المؤقت بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى باسم الهيئة، أن شروط التقدم للدراسة بالبورد هى تقديم شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وشهادة اتمام التدريب الأساسى "الامتياز"، وأى شهادات علمية أخرى، بالإضافة إلى شهادة ميلاد مميكنة، و6 صور فوتغرافية فضلاً عن الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

وأضاف "التونى" أنه يشترط موافقة صريحة من جهة العمل للقيد بالبورد المصرى والتفرغ للتدريب، وشهادة معتمدة بإجادة اللغة الإنجليزية بمجموع 500 درجة على الأقل.