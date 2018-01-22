هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية

هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندريةالإثنين، 22 يناير 2018 06:03 م
هطول أمطار - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
شهدت محافظة الاسكندرية، مساء اليوم هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، فى مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار موجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة حاليا ولمدة يومين.
وكانت محافظة الإسكندرية قد أصدرت بيان أشارت فيه أنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، فإن هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى 5 مم على السواحل الشمالية وتمتد إلى محافظات الوجه البحرى فى يومى 22 و23 يناير، ومن المتوقع يوم 24 يناير سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى 15 مم على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها كلما اتجهنا شرقا لتصل إلى 7 مم على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى 3 مم على القاهرة.
إضافة تعليق
نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات
"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة