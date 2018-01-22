هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الاسكندرية، مساء اليوم هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، فى مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار موجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة حاليا ولمدة يومين.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أصدرت بيان أشارت فيه أنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، فإن هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى 5 مم على السواحل الشمالية وتمتد إلى محافظات الوجه البحرى فى يومى 22 و23 يناير، ومن المتوقع يوم 24 يناير سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى 15 مم على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها كلما اتجهنا شرقا لتصل إلى 7 مم على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى 3 مم على القاهرة.