نائب وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بالشرقية

نائب وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بالشرقيةالإثنين، 22 يناير 2018 10:27 م
الشيخ جابر طايع
الشرقية – إيمان مهنى
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يلقى الشيخ جابر طايع نائب وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة بالمسجد الكبير بمنشية أبو عمر بمحافظة الشرقية
واستعدت محافظة الشرقية لاستقبال نائب وزير الأوقاف الشيخ جابر طايع حيث سيلقى خطبة الجمعة بدعوة من أهالى منشية أبو عمر بالشرقية ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من أهالى محافظة الشرقية خطبة الجمعة ،كما سيقوم بعقد قران لأحد الأشخاص.
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