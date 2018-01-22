video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 22 يناير 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة اليوم


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الاثنين   فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

 مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

الفجر 5:19  ص

 

الظهر 12:06 ص

 

العصر 3:02

 

المغرب 5:23

 

العشاء 6:43


مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 5:25 ص

 

الظهر 12:11

 

العصر 3:04

 

المغرب 5:24 م

 

العشاء 6:46 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 5:16

 

الظهر 12:02 م

 

العصر 2:57 م

 

المغرب 18: 5 م

 

العشاء 6:38 م

 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 5:05 ص

 

الظهر 11:54

 

العصر 2:53 م

 

المغرب 5:15 م

 

العشاء 6:33 م

 

 

 مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 5:08 ص

 

الظهر 12:00 ص

 

العصر 3:04 م

 

المغرب 5:26 م

 

العشاء 6:42

 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

 

مكة

الفجر 5:36 ص

 

الظهر 12:32 م

 

العصر 3:41 م

 

المغرب 6:06 م

 

العشاء 7:18 م

 

المدينة المنورة

الفجر 5:40 ص

 

الظهر 12:32 م

 

العصر 3:37 م

 

المغرب 6:02 م

 

العشاء 7:15 م

 

الرياض

الفجر 5:12 ص

 

الظهر 12:04 ص

 

العصر 3:09 م

 

المغرب 6:34 م 

 

العشاء 6:47 م

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

الفجر 5:04

 

الظهر 11:51 م

 

العصر 2:48 م

 

المغرب 5:10

 

العشاء 6:28 م

 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

الفجر 5:41 ص

 

الظهر 12:33 م

 

العصر 3:38 م

 

المغرب 6:00 م

 

العشاء 7:17 م

 

 

 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

الفجر 5:56 ص

 

الظهر 12:38 م

 

العصر 3:26 م

 

المغرب 5:47 م 

 

العشاء 7:11

 

 

مواقيت الصلاة بالكويت

الفجر 5:12 ص

 

الظهر 11:59 ص

 

العصر 3:56 م

 

المغرب 5:17 م

 

العشاء 6:37 م


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة