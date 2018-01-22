مقتل 54 عنصراً من الفصائل المعارضة والأكراد منذ بدء معركة عفرين السورية





أ ف ب

قتل 54 عنصراً من الفصائل المعارضة والأكراد منذ بدء معركة عفرين فى شمال سوريا، حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان.

كما قُتل 18 مدنيا سوريا، بينهم نساء وأطفال، وجُرح 23 آخرون، جرّاء القصف الجوى والمدفعى الذى تشنه القوات التركية فى الوقت الحالى على مدينة عفرين شمالى سوريا، بينما سقط 40 قتيلا من الجيش التركى.