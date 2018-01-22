مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 أخرين فى قصف لمجموعات مسلحة على باب توما بدمشق

مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 أخرين فى قصف لمجموعات مسلحة على باب توما بدمشقالإثنين، 22 يناير 2018 04:11 م
سوريا - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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لقى 5 مدنيين مصرعهم وأصيب 8 آخرون اليوم الاثنين، فى قصف نفذته مجموعات مسلحة على منطقة باب توما فى دمشق.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية سانا، نقلا عن مصدر بشرطة دمشق.
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