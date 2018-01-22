مقتل 18 مدنيا بينهم نساء وأطفال حصيلة الهجوم التركى على عفرين السورية





رويترز

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى بسبب هجوم تركى على منطقة عفرين فى شمال غرب سوريا بلغ 18 مدنيا بينهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم القوات كينو جابرييل فى بيان وزع فى مجموعة للرسائل النصية الفورية تديرها القوات إن 23 شخصا آخرين أصيبوا فى الهجوم، وتضم قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية وهى الهدف المعلن للهجوم التركى.

ووصفت سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، الهجوم التركى على منطقة عفرين فى شمال سوريا بـ"الهمجى" معتبرة إياه "دعماً واضحاً" لتنظيم داعش الذى ألحقت به خسائر كبرى فى الأشهر الأخيرة.

وقالت قيادتها العامة فى مؤتمر صحفى عقدته فى مدينة عين عيسى فى شرق سوريا "بدأ جيش الغزو التركى بعدوان غادر ضد قوات سوريا الديمقراطية فى مقاطعة عفرين" معتبرة أن "هذا الهجوم الهمجى دعم واضح وصريح لتنظيم داعش الإرهابى".

ودعت قوات سوريا الديمقراطية التحالف الدولى بقيادة واشنطن، أبرز داعميها فى الحرب ضد تنظيم داعش، إلى "الاضطلاع بمسؤولياته" بعد الهجوم التركى على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا.