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الإثنين، 22 يناير 2018 06:49 م
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مقتل 12 شخصا فى اليمن جراء إطلاق الحوثيين صواريخ على عرض عسكرى

الإثنين، 22 يناير 2018 04:57 م
مقتل 12 شخصا فى اليمن جراء إطلاق الحوثيين صواريخ على عرض عسكرى قصف جوى فى اليمن - أرشيفية


رويترز
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قال مسعفون، اليوم الاثنين، إن مقاتلين من الحوثيين قتلوا 12 شخصا فى جنوب غرب اليمن عندما أطلقوا صواريخ على عرض عسكرى أقامته قوات أمن خاصة.

وأضاف المسعفون إن الحوثيين أطلقوا صواريخ على عرض عسكرى للقوات الخاصة اليوم الاثنين فى مديرية المعافر القريبة من مدينة تعز ثالث أكبر مدن اليمن والخاضعة لسيطرة القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى

 وأكدوا أن صاروخا ضرب المنصة الرئيسية لمشاهدة العرض مما أدى لمقتل 12 شخصا بينهم صحفين كانا يغطيان الحدث، وحضر ناصر لخشع نائب وزير الداخلية فى حكومة هادى العرض العسكرى لكنه لم يصب بأذى، ولم يدل الحوثيون بتعليق على الهجوم.


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