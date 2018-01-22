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الإثنين، 22 يناير 2018 08:03 م
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مقتل شخص وإصابة آخرين فى تدافع على الحدود المغربية الإسبانية

الإثنين، 22 يناير 2018 06:02 م
مقتل شخص وإصابة آخرين فى تدافع على الحدود المغربية الإسبانية الشرطة الإسبانية- أرشيفية


أ ف ب
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أسفر تدافع على نقطة حدودية، اليوم الاثنين، بين المغرب وجيب مليلية الإسبانى عن مقتل شخص وسقوط جرحى، حسبما  أفادت مصادر متطابقة.

وأفاد بيان لمديرية مليلية أن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة بجروح من الجهة الإسبانية، أحدهم رجل نقل إلى المستشفى "فى وضع خطير جدا".

وتحدث مسؤول فى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر ناجى عن 11 مصابا من الجهة المغربية.

وأفاد ناجى المسؤول عن فرع الجمعية فى مدينة الناظور المغربية المتاخمة لمليلية، أن  التدافع وقع على نقطة باريوتشينو الحدودية المخصصة لنقل البضائع.

وأوضح بيان المديرية الإسبانية "بصورة مفاجئة اندفع حشد كسيل جارف من الجهة المغربية نحو بوابات الدخول إلى مليلية".

 

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