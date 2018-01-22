"معلومات الوزراء" ينشر فيديو حول جهود قطاع الأموال العامة بوزارة الداخلية

"معلومات الوزراء" ينشر فيديو حول جهود قطاع الأموال العامة بوزارة الداخليةالإثنين، 22 يناير 2018 01:45 م
مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو حول جهود وزارة الداخلية، - قطاع الاموال العامة - تحت شعار " أمنك رسالتنا" .
كان المركز، نشر فى وقت سابق فيديو حول جهود وزارة الداخلية، قطاع الأمن العام، يظهر دور رجال الأمن العام فى حفظ الأمن، وملاحقة المطلوبين أمنياً وتلقى البلاغات وفحصها، ودور مباحث الأموال العامة فى ضبط تجار العملة والمتلاعبين بالنقد الأجنبى.
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