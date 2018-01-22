مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب خام من منجم السكرى تمهيدًا لشحنها إلى كندا





كتب محمود عبد الغنى

أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستقبال شحنة ذهب خام من منجم السكرى، تمهيدًا لنقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصة العالمية.

وقالت مصادر بقرية البضائع بالمطار، إن شحنة الذهب وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم بإجمالى 385 كيلو جرام ذهب خام داخل 24 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين.