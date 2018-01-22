مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب خام من منجم السكرى تمهيدًا لشحنها إلى كندا

مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب خام من منجم السكرى تمهيدًا لشحنها إلى كنداالإثنين، 22 يناير 2018 06:44 م
مطار القاهرة -أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستقبال شحنة ذهب خام من منجم السكرى، تمهيدًا لنقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصة العالمية.
وقالت مصادر بقرية البضائع بالمطار، إن شحنة الذهب وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم بإجمالى 385 كيلو جرام ذهب خام داخل 24 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين.
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عدد الردود 0
بواسطة:
باهر حسن القماش
عمل وحدات تنقية الذهب بجوار أماكن الإستخراج
لماذا يتم إرسال الذهب الخام الى الخارج لتنقيته و من الممكن عمل وحدات تنقيه بجوار أماكن إستخراجه لتوفير تكلفة النقل و التنقيه بأيدي مصريه و تكنولوجيا عاليه و برقابه حكوميه منعاً للسرقه و النهب الخارجي . لدي كثير من الأفكار لحل جميع مشاكل مصر أرجوا السماع لي مواطن مصري حاصل على بكالوريوس تجاره عمل بجميع الوظائف الممكنه و الغير ممكنه و أثبت جدارته بها، و هو مواطن مفكر محب لمصر ، لديه أفكار كثيره لحل جميع مشاكل مصر الإقتصاديه و السياسيه ، و سوف يعمل على إرجاع مصر إلى مكانتها القديمه التي ذكرت لنا في قرأننا الكريم ألا و هي " مخازن الأرض " ، و عنده مشاريع عملاقه يجب أن تنفذ تبنى على إنشاء مشروع جديد متجدد لتوليد الكهرباء القويه التي سوف تكفي إنارة العالم أجمع من داخل مصر و هذه الفكره غير معمول بها في الوقت الحالي و هي أقوى من الطاقه الكهربيه المولده بإستخدام الشمس و الهواء . و سوف يقوم بعمل أول مشروع بعدها لتسهيل العمليات الإنتخابيه ألا و هو تحويل العمليات الإنتخابيه الى إنتخابات مميكنه في السجلات المدنيه الإلكترونيه . و سوف يقوم بتوفير جميع المصانع المنتجه لكافة إحتياجات الشعب المصري و العالم أجمع بداخل مصر و ذلك بالحصول على توكيلات إنتاج و بيع للمصانع الكبيره جيدة الإنتاج و ذلك لتوفير مصاريف النقل على جميع الشركات . و سوف يقوم بتوفير جميع محاصيل العام في جميع الفصول الأربع بإستخدام طريقه جديده في الزراعه مع زراعة الصحاري المصريه ألا و هي زراعة الأراضي صالحة الزراعه و المتوفر بها الماء في النصف الجنوبي من القاره الأفريقيه مع عمل أسلوب جديد من الصوب لحفظ المنتجات الزراعيه من التلف بعيده عن أسلوب التجميد . و سوف يقوم بتعديل جميع التشريعات القانونيه و الجزائيه بإسلوب العداله الإنسانيه حيث إنه لن يتم مجازات الخاطئ الضعيف و ترك الخاطئ القوي . و سوف يتم توفير وحدات الإسكان الأسري و وحدات الإسكان العائلي و شقق الإسكان للأطفال عند طلب والديه عند الولاده و سوف يتم توفير أي عدد من الشقق لطالبيها بحسب أسبقية التقديم في أي منطقه يرغب بها المتقدم و بالتقسيط المريح أو بالدفع النقدي كل حسب مقدرته دون أي نوع من أنواع التفرقه . و سوف يعمل على توفير الوظائف لجميع الخريجين حسب الكفائه و صلاحيه الشخصيه للعمل وذلك بعمل تقييم لمستوى كفائة الموظف و مستوى إجادته لوظيفته و خدمة المواطنيين أثناء فترة أدائه للعمل و حتى خروجه الى سن المعاش . و سوف يتم تغيير أسلوب و مناهج التربيه و التعليم و ذلك لدعم التربيه الصالحه و ثقل مناحي الإبداع لدى الطلاب و إختيار المجال المناسب للطلاب للتدقيق فيه و دراسته . و سوف يتم تحويل جميع المؤسسات الحكوميه للعمل بإستخدام نظام الشباك الواحد للتقديم و الحصول على الخدمه . و سوف يتم تجميع جميع التخصصات بأي مستشفى لكي يدخل المواطن من باب مريض و يخرج من الباب الأخر معافا بتكاليف بسيطه لا تدعوا الي الذعر و الفذع و سوف يتم محاربة المرض قبل الحصول عليه بأسلوب الحمايه من المرض و لكن الحذر لا يمنع القدر . و سوف يتم القضاء على الإرهاب المفسد لنواحي المعيشه الطيبه حيث أنه سوف يوفر كل شئ و يخفض جميع أسعار السلع و الخدمات فكيف سوف يثار الإرهابي لإرتكاب أي نوع من أنواع الإرهاب الفكري أو العملي . لديه الكثير و الكثير من ألأفكار التطويريه لجميع مناحي الحياه لن يكفي الوقت لقول جميع أفكاره التطويريه . و لكن توجد مشكلة 40 عام كشرط للترشح للرئاسه هي العائق الوحيد أمامه .