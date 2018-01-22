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احتل معهد بحوث البترول المصرى المركز السادس ضمن قائمة المؤسسات التعليمية والبحثية التى تصدرت النشر فى مجال النانو تكنولوجى لعام 2016، على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث جاءت مصر فى المركز 22 من أصل 106 دول على مستوى العالم فى أبحاث النانو تكنولوجى خلال عام 2017 متقدمة بذلك 15 مركزًا خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأشاد الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد - فى تصريح اليوم الاثنين بدعم المعهد واهتمامه بمجال النانو تكنولوجى وامتلاكه لوحدة النانو تكنولوجى التى تحتوى على أهم وأحدث التقنيات بمصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب المتقدم يعد دليلًا واضحًا لمواكبة معهد بحوث البترول لركب البحث العلمى المستنير، وأيضا نتيجة لدعم وتشجيع المعهد للباحثين لتقديم المزيد من الأبحاث العلمية المتميزة.