مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الاثنين، وأصيب 8 آخرين فى حادث تصادم بطريق مصر- إسكندرية الزراعى، بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر - الإسكندرية الزراعى، بمركز قويسنا، وأمر الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المحافظة بالدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "ا ع ا" 34 عاما، مقيمة بكفر الشيخ، وإصابة 8 آخرين بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى قويسنا المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.