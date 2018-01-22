مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

حادث - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقيت سيدة مصرعها، اليوم الاثنين، وأصيب 8 آخرين فى حادث تصادم بطريق مصر- إسكندرية الزراعى، بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.
تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر - الإسكندرية الزراعى، بمركز قويسنا، وأمر الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المحافظة بالدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.
وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "ا ع ا" 34 عاما، مقيمة بكفر الشيخ، وإصابة 8 آخرين بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى قويسنا المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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