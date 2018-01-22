مصرع مسنة بالدقهلية وسرقة 100 ألف جنيه من ممتلكاتها





الدقهلية شريف الديب

لقيت سيدة مسنة بقرية فسكو التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية مصرعها، اليوم الاثنين، واختفاء مبلغ مالى حصيلة بيع قطعة أرض لها.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد هيثم فتحى حجى مأمور مركز شرطة بلقاس من "محمود. أ . ا" 32 عاما فلاح ومقيم بقرية فسكو التابعة لدائرة المركز ، بورود اتصال تليفونى من زوجته بأنها أثناء توجهها للاطمئنان على والدته داخل شقته بالطابق الأول بالمنزل وجدتها مسجاة على الأرض وبها عدة إصابات.

وانتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة أن الجثة مسجاة على الأرض لسيدة تدعى "تمام ا" 55 عاما، ربة منزل، داخل غرفة نومها بالطابق الأول بمنزل مكون من 3 طوابق وترتدى ملابسها ، وأن الجثة بها إصابات عبارة عن كدمات بالذقن والبطن.

وتلاحظ من المعاينة سلامة أبواب وشبابيك المنزل، تم استدعاء النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزى.

وبسؤال نجل المجنى عليه، أشار إلى أنه اكتشف سرقة مبلغ 100 ألف جنيه من داخل شقة والدته كانت تحتفظ بها بغرفة نومها، وهى حصيلة بيع قطعة أرض خاصة به، و تم تحرير المحضر رقم 822 لسنة 2018 إدارى بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان، لبيان سبب الوفاة.