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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين صدمتهما سيارة بدمياط

الإثنين، 22 يناير 2018 02:29 م
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين صدمتهما سيارة بدمياط حادث ــ أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث دهس على طريق كرم ورزوق التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وقال شهود عيان، إن سيارة تابعة لمدينة السرو صدمت مواطنين أمام عزبة المكنة ولاذا السائق بالفرار.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل جثة المتوفى ويدعى "ياسر ظريف كريم" 30 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط إلى مشرحة مستشفى فارسكور، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى طوارئ كفر سعد لتلقى العلاج وهم: بهيج حكيم عبد الناصر ومقيم بأسيوط 37 سنة مصاب بجرح قطعى بالرأس، ورضا عبد المطلب عبده 45 سنة ومقيم  بعزبة الأربعين بقرية كرم ورزوق مركز الزرقا بمحافظة دمياط.


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