مصرع شخص وإصابة آخر فى حادثين بمحافظة بورسعيد

جثة -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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أصيب شاب في العقد الرابع من عمره، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من مرتفع خلال ممارسة مهام عمله فى أحد المطاحن بمحافظة بورسعيد.
وأكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه تلقى إشارة من مستشفى بورسعيد العام، تفيد بوصول "أسامة عبد السلام" 36 سنة مصاب بنزيف بالمخ والصدر والبطن.
كما لقى الشاب "أحمد حسن محمد" 32 سنة مصرعه بمستشفى الزهور المركزى متأثرا بإصاباته إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنطقة شباب أكتوبر السكنية.
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