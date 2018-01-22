مشرعون بمجلس الشيوخ الأمريكى يتوصلون لاتفاق لإعادة فتح الحكومة

مشرعون بمجلس الشيوخ الأمريكى يتوصلون لاتفاق لإعادة فتح الحكومةالإثنين، 22 يناير 2018 10:02 م
الكونجرس - أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
قال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إن مشرعين أمريكيين توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة الاتحادية بعد ثلاثة أيام من إغلاق أثاره مأزق بشأن الهجرة وأمن الحدود.
وأضاف شومر قائلا "سنصوت اليوم لإعادة فتح الحكومة".
وقال إنه توصل الى ترتيب مع ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ لإتاحة تمويل للإبقاء على عمليات الحكومة حتى الثامن من فبراير.
إضافة تعليق
نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات
"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة