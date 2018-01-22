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مشرعون بمجلس الشيوخ الأمريكى يتوصلون لاتفاق لإعادة فتح الحكومة

الإثنين، 22 يناير 2018 10:02 م
مشرعون بمجلس الشيوخ الأمريكى يتوصلون لاتفاق لإعادة فتح الحكومة الكونجرس - أرشيفية


(رويترز)
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قال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إن مشرعين أمريكيين توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة الاتحادية بعد ثلاثة أيام من إغلاق أثاره مأزق بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وأضاف شومر قائلا "سنصوت اليوم لإعادة فتح الحكومة".

وقال إنه توصل الى ترتيب مع ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ لإتاحة تمويل للإبقاء على عمليات الحكومة حتى الثامن من فبراير.

 

 


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