مستعربون يهاجمون ويحتجزون طلابًا فلسطينيين من مدرسة شرق رام الله

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هاجم مستعربون اليوم الاثنين، طلابًا فلسطينيين من مدرسة كفر مالك شرق رام الله، واعتقلوا ثلاثة طلاب توجه بهم جنود الاحتلال الإسرائيلى نحو الطريق الالتفافى قرب القرية.



وكان قد برز استخدام قوات الاحتلال عناصر "المستعربين" ، وهم يرتدون الزى الفلسطينى ويتسللون ملثمين إلى تجمعات الشبان الفلسطينيين أثناء مواجهتهم القوات الإسرائيلية، ويقومون باستدراجهم والمساهمة فى اعتقالهم وتسليمهم إلى سلطات الاحتلال، وقتلهم فى بعض الأحيان.



ويقوم عناصر هذه الوحدة بالتجوّل فى المناطق الفلسطينية ، ويتخفون بلباس مواطنين فلسطينيين، ويتم اختيارهم تبعًا للمهمة واحتياجاتها ، وقامت هذه الوحدة بعمليات اغتيال لعدد من القيادات والناشطين الفلسطينيين ، إضافة إلى عمليات تتبع وتقصى معلومات حول الشبان المشاركين فى الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت مصادر محلية أن الجنود احتجزوا ثلاثة طلاب من بدو سامية ، يتلقون تعليمهم فى كفر مالك، وذلك خلال انتظارهم لحافلة تقلهم، قبل أن تتدخل نساء القرية وتخلى سبيلهم، وادعى الاحتلال رشق طلاب المدرسة لمركبات الاحتلال بالحجارة، والطلاب هم: على خليل محمد كعابنة (10 أعوام)، وأنس يونس محمد أبو عيد (7 أعوام)، وسالم خالد أبو غرة.