مسؤول كورى جنوبى: زيارة وفد "بيونج يانج" فرصة جيدة لمناقشة السلام





سول (أ ش أ)

أكد وزير الوحدة، الكورى الجنوبى ، تشو ميونج - جيون ، اليوم الإثنين، أن زيارة الوفد الكورى الشمالى "رفيع المستوى " لكوريا الجنوبية، للمشاركة فى أولمبياد "بيونج تشانج " الشتوية القادمة، تعتبر فرصة جيدة للكوريتين لمناقشة السلام والعلاقات بينهما.

وقال تشو - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن اللقاءات والاتصالات مع الوفد الكورى الشمالى تعد فرصة جيدة لإجراء نقاش صريح حول تحسين العلاقات ، وإحلال السلام بين الكوريتين، متوقعا أن ترسل كوريا الشمالية وفدا "مناسبا" لذلك.

وأشار إلى أنه لم يحصل حتى الآن على تفسير من كوريا الشمالية لإلغاء زيارة كانت مقررة سابقا يوم الجمعة الماضى، لافتا إلى ضرورة مواصلة كوريا الجنوبية ، التشاور الوثيق مع جارتها الشمالية لمنع حدوث شىء كهذا مرة أخرى.

ولدى سؤاله عن "الجدل " حول خطة الكوريتين لإقامة فريق نسائى موحد للهوكى على الجليد خلال دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، اعتذر المسئول الكورى عن عدم تقديم "تفسير كاف " لافتا إلى أنه يؤيد القرار، معربا عن أمله فى أن يسهم هذا الأمر "كثيرا " فى تعزيز السلام بشبه الجزيرة الكورية.