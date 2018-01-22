مركز تحديث الصناعة يسلم تقارير جاهزية الشركات ضمن مشروع "اشتغل تصدير"الإثنين، 22 يناير 2018 01:13 م
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
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سلم مركز تحديث الصناعة، التقارير النهائية لخدمة قياس مدى جاهزية الشركات للتصدير، واستعرض التقرير خطط العمل المقترحة من أجل رفع كفاءة هذه الشركات وبناء قدراتها التصديرية.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات التى عقدها مركز تحديث الصناعة على مدار يومين للشركات المشاركة فى مشروع "اشتغل تصدير"، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وتأتى الاجتماعات فى إطار دور المركز والمجلس التصديرى فى التنمية الاقتصادية، والاعتماد على تنافسية ونمو القطاع الصناعى، وتشجيع المصنعين المصريين على المنافسة عالميا، تماشيا مع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تستهدف زيادة معدلات الصادرات وخفض العجز فى الميزان التجارى.
يُذكر أن برنامج "اشتغل تصدير" يهدف لتنمية حجم صادرات المصدرين المشتركين بالبرنامج، عن طريق استهداف الشركات التى تتوافق مع التصنيف المطلوب، والتى أبدت رغبتها فى المشاركة، على أن يتم تقديم برنامج تدريبى تنموى لمدة 12 شهرًا للشركات، بدأ فى أبريل 2017، ويتضمن البرامج الخاصة بالتصدير، وبرنامج تنمية مهارات التفاوض والتجارة الخارجية، إضافة إلى مهارة التطبيق العلمى على التصدير، ما يعزز قدرة الشركات على التصدير فيما بعد.
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