مدير أمن الإسماعيلية يستقبل طلاب مدرسة طه حسين بمتحف المديرية

مدير أمن الإسماعيلية يستقبل طلاب مدرسة طه حسين بمتحف المديريةالإثنين، 22 يناير 2018 05:41 م
اللواء محمد على حسين
الإسماعيلية - صبرى غانم
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استقبل اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الاثنين، وفدا من طلاب مدرسة طه حسين فى ضوء استعدادات وزارة الداخلية للاحتفال بعيد الشرطة الـ 66، الموافق 25 يناير.
تناول البرنامج زيارة لمتحف الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية الذى يحتوى على عدد كبير من الصور الأرشيفية الحية التى تجسد اللقطات الحقيقية التاريخية للمعركة كما تم عرض فيديو لمدة 16 دقيقة بقاعة الاستقبال بالمتحف يتضمن نبذة تاريخية عن تاريخ عيد الشرطة وذكراه ثم عرض لقوات الشرطة أثناء قيامهم بتدريباتهم لتأمين المنشآت الحيوية.
والتقى اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير الأمن بالطلاب ووضح لهم دور الشرطة فى حماية الأرواح و الممتلكات ثم توجه الطلاب لإدارة المرور و استقبالهم بمدرسة القيادة وغرفة الرصد الأمنى لمشاهدة دور رجال المرور فى حماية وحفظ الأمن وبعد ذلك توجهوا لإدارة الحماية المدنية للتعرف على دور رجال الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ وما يقدمونه من تضحيات أثناء عملهم لحماية الأرواح والممتلكات.
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