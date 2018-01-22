محافظ كفر الشيخ: إقامة قرية أولمبية وبورصة للحاصلات الزراعية ومنطقة حرة





كفر الشيخ – محمد سليمان

انتهى الاجتماع الذي عقده اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية التى تقام بالمحافظة، منها إنشاء القرية الأولمبية وتضم جميع الأنشطة الرياضية على مساحة 105 أفدنة، ومشروع محطات تموين السيارات بشمال المحافظة، وبورصة الحاصلات الزراعية على مساحة 23 فدانًا، ومشروع المنطقة الحرة، وأعمال إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، والمخطط الجديد للتنمية بشمال شرق البرلس، لإنشاء مجمع مزارع دواجن بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر - مرحلة أولى - وبورصة زراعية دولية، وبورصة دولية للدواجن، ومجمع متكامل لأسواق الجملة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات تحت الدراسة.

قال محافظ كفر الشخ، إنه يتم حاليًا ردم وتسوية أرض مصنع الرمال السوداء والتى تنخفض بعمق 1.85 متر تحت مستوى سطح الطريق الدولى، وتحتاج إلى 300 ألف متر مكعب من الرمال لتسوية الموقع بالكامل، وما تم إنجازه حاليًا حتى الآن هو ردم 60 ألف متر مكعب.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مشروع الرمال السوداء يعد من المشاريع القومية التنموية العملاقة بالدولة وأن هذه المشاريع ستعود بالنفع بالدرجة الأولى على أبناء محافظة كفر الشيخ بشكل خاص نحو إحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة وتشغيل الشباب بهذه المشاريع بمرتبات مجزية، لافتًا إلى أن المحافظة عضو مؤسس فى الشركة المصرية للرمال السوداء، وأن هذه الشركة برأس مال مصرى خالص، باستثمارات مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، ومحافظة كفر الشيخ، باستثمارات مبدئية تتجاوز مليار جنيه، ويتيح المشروع ما يقارب من 20 ألف فرصة عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ قيمة إنتاجه 176 مليون دولار سنويًا، حيث يتم استخراج 41 عنصرًا معدنيًا تدخل فى 41 صناعة، منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووى، ومواد الطلاء والسراميك، وغيرها من الصناعات، والطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن الاحتياطى من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عامًا بالبرلس فقط .

وأضاف المحافظ؛ أن المحافظة تفتح ذراعيها أمام المشاريع القومية وتقدم كل التسهيلات للمشاريع القومية، لافتًا إلى أنه لن يُضار أى مواطن من أبناء البرلس نتيجة البدء فى مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء، ولن نسمح أن يُضار مواطن صاحب أملاك خاصة، موضحًا أن مشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا وخاصة كفر الشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، وأن مصر لديها احتياطى كبير جدًا من الرمال السوداء يمتد من العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى دمياط، ثم البرلس ورشيد وتتركز بكثافة فى الكثبان الرملية بالبرلس، وأن استثمارات المشروع تحقق عائدًا وأرباحًا مضمونة نظرًا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس، مضيفًا أن الرمال السوداء ثروة قومية لاحتوائها على معادن عالية القيمة، داعيًا أهالى البرلس بالتعاون للحفاظ على هذه الثروة القومية العملاقة من الرمال السوداء، فيما حذر المخالفين للحد من أى ممارسات مخالفة من شأنها الأضرار بالمصلحة العليا للبلاد .