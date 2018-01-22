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الإثنين، 22 يناير 2018 06:57 م
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محافظ جنوب سيناء يستقبل مطران سانت كاترين والاتحاد الدولى للاتصالات

الإثنين، 22 يناير 2018 06:45 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل مطران سانت كاترين والاتحاد الدولى للاتصالات


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بمكتبه فى مدينة شرم الشيخ، الأنبا ديمترى ديميانيوس مطران دير سانت كاترين والوفد المرافق له فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء ومطرانية دير سانت كاترين وتناول اللقاء التطويرات الأخيرة لمكتبة الدير وقاعة الفسيفساء.

وقدم المطران الشكر للمحافظ على جهوده فى ذلك الأمر متمنيا دوام التعاون الذى يهدف لتطوير الدير بصفة دائمة لخدمة زوارة من السائحين من مختلف جنسيات العالم كمزار دينى وسياحى، وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ هدية تذكارية للمطران، وحضر اللقاء اللواء طارق مجاهد مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى وعطية موسى عضو مجلس النواب.

كما استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد الاتحاد الدولى لتنظيم الاتصالات يرافقه وفد الجهاز القومى للاتصالات الذى يقوم بزيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ فى إطار الاستعدادات الجارية من أجل فوز شرم الشيخ باستضافة المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى يعد من أكبر المؤتمرات العالمية التى ستعقد فى الفترة من 22 أكتوبر حتى 22 نوفمبر عام 2019 بحضور نحو 3 آلاف مشارك من جميع دول العالم على مدى 40 يومًا متصلة.

 وأعرب المحافظ عن سعادته حيال قيام الاتحاد الدولى للاتصالات باختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر لامتلاكها جميع الإمكانات البشرية والبنائية الأساسية والإجراءات الأمنية والتأمينية المميزة فضلا على تسخير جميع إمكانات الدولة لاستضافة ونجاح هذا المؤتمر المهم فضلا على تمتع المدينة بعدد كبير من ألوان السياحة المختلفة وطقسها المميز صيفا وشتاء ونجاح المدينة فى استضافة عدد من المؤتمرات الدولية وكان آخرها منتدى شباب العالم ومؤتمر الكوميسا.

 وقدم المحافظ درع المحافظة إلى رئيس الوفد تقديرا له، وحضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظ واللواء طارق عبد اللطيف نائب مدير مطار شرم الشيخ.

 


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